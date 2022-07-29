Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nde “Açık Hava Yaz Etkinlikleri” başladı

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü (YEE) bahçesinde yer alan “Açık Hava Yaz Etkinlikleri” sinema filmi gösterimi ile başladı.

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nden yapılan açıklamaya göre, ilk etkinlikte konuklar, Türk sinema tarihinde önemli bir yer tutan Yeşilçam’ın efsane isimlerinin yer aldığı “Mavi Boncuk” filmini izledi. Gösterim sırasında konuklara ikram da yapıldı.

Ağustos ayı boyunca her hafta Lefkoşa YEE bahçesinde yapılacak farklı etkinliklere isteyen herkes ücretsiz olarak katılabilecek.

Etkinlik kapsamında sinema gösterimlerinin yanı sıra edebiyat buluşmaları, müzik dinletileri ve çeşitli faaliyetlerle enstitü aktif olmaya devam edecek.