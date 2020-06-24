Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nde yaz dönemi ney kursu başlıyor

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü, koronavirüs nedeniyle, bir süredir çevrim içi olarak gerçekleştirdiği Ney kurslarını, normalleşme süreci kapsamında enstitü binasında başlatmaya hazırlanıyor.

Lefkoşa YETKM müdürü Abdullah Aktaş yaptığı yazılı açıklamada, Enstitünün bu kapsamda Lefkoşa’daki binasında kayıt kabulüne başladığını açıkladı.

Kurs için son kayıt tarihi 3 Temmuz olarak belirlenirken, derslere 4 Temmuz’da başlanacağı, haftada 3 saat olarak Cumartesi günleri gerçekleştirileceği ve toplamda 30 saat süreceği kaydedildi.

Ayrıntılı bilgi için mesai saatleri içerisinde enstitünün 0392 227 31 37 numaralı telefonu aranabiliyor.