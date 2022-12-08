Lefkoşa’da engelsiz gece

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından geleneksel olarak düzenlenen ‘LTB Engelsiz Sanat Gecesi’nin’ altıncısı geçtiğimiz Pazartesi gecesi Rauf Denktaş Üniversitesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Özel gereksinimli çocuklar, gecede sanatla bütünleşirken, sergilenen performanslar salonu dolduran aileleri ve izleyiciler tarafından alkışlarla desteklendi.

LTB Engellemeyen Lefkoşa Birimi ile LTB Gençlik Meclisi’nin organize ettiği ve İzel Seylani’nin sunuculuğunu yaptığı gecede Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi, LTB Ritim Orkestrası, Girne Özel Eğitim Merkezi, Rauf Denktaş Görme Engelliler Okulu, Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi, Özgür Adımlar Özel Eğitim Merkezi, LTB Çocuk Merkezi, LTB Engelsiz Yaşam Merkezi, ALGIM Özel Eğitim Merkezi, İz Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Ateş ve Mayıs Grubu ile Armel Özel Eğitim Merkezi öğrencileri şiir, dans, koro, folklor, piyano ve bateride yeteneklerini sergiledi.