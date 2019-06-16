Lefkoşa’da Yeni Türkü coşkusu

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) organizasyonuyla Türkiye’nin en beğenilen müzik gruplarından Yeni Türkü, dün akşam (15 Haziran Cumartesi) başkent Lefkoşa’da unutulmaz bir konser verdi.

Yeni Türkü, Canteen Sandwich Bar ve Papa Bar Nicosia katkılarıyla tarih ve kültürün bir arada bulunduğu Lefkoşa Surlariçi’nde, Uray Sokak’ta müzikseverlerle buluştu.

Surlariçi’ne ayrı bir hava katan konseri izlemeye gelenler Yeni Türkü’nün dillerden düşmeyen şarkılarını solist Derya Köroğlu ile beraber seslendirdi.



Surlariçi’nin otantik sokakları Destina, Maskeli Balo, Vira Vira, Telli Turna gibi muhteşem eserlerin sesleri ile canlandı.

Konser öncesinde renkli görüntüler yaşandı

Yoğun katılımla gerçekleştirilen konserin bir diğer önemli özelliği, özel gereksinimli bireylerden oluşan LTB Ritm’orkestra yararına gerçekleştirilmiş olmasıydı.

Saat 19.00 itibarı ile kapıların açıldığı konser öncesinde bölgede kurulan stantlar müzikseverlere hizmet verirken, Radyo Juke’un seçtiği birbirinden güzel şarkılar hep bir ağızdan söylendi. LTB Engellemeyen Lefkoşa Birimi üyeleri de konsere ücretsiz katılarak, Yeni Türkü’nün büyüleyen performansını yerinde izledi.

Başkan Harmancı: LTB Ritm’orkestraya olan duyarlılığı görmek ne mutlu

Konsere ailesi ile gelen LTB Başkanı Mehmet Harmancı, yurttaşlarla sohbet etti, konseri izledi ve konser sonrası konuşma yaptı.

Başkan Harmancı, ülkemiz insanın Yeni Türkü’ye olan sevgisinin bu akşam bir kez daha görüldüğünü ifade ederken, LTB’nin kültür ve sanata verdiği değerin bundan sonraki süreçte de devam edeceğini aktardı.

LTB Ritm’orkestra yararına bu organizasyonun yapıldığını da anımsatan Başkan Harmancı, duyarlılık gösteren Yeni Türkü grubu başta olmak üzere tüm organizatörlere ve katılımcılara teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2019, 14:54