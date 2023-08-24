Leman Cankat Seramik atölyesi, II. Sanat İyileştirir kampını düzenledi.

Seramik sanatçısı Leman Cankat, “sanat iyileştirir” mottosu ile II. kampını yine Tatlısu Zambak Tatil köyünde gerçekleştirdi.

Cankat, kampın amacını yaşanılan coğrafyada ve özellikle küçük adada ruh ve beden sağlığının korunması, dengede tutulması ve sürdürülebilir bir yaşam için sanatın iyileştirici gücünü doğa ile birleştirip,rutin hayatlarmıza kısa bir teneffüs için. fırsat vermek olarak özetledi.

Kamp programında ilkel çağlarda kullanılan kağıt fırın pişirimi gerçekleştirilirken, bu tekniğin ustası , Alanya Alaaddin Keykubat üniversitesi öğretim görevlisi Serdar Aslan da kampın misafiri oldu.

Yine sanat danışmanı ve küreatör, Emine Özkarslıoğlu İstanbul' dan kampa katılan isimler arasındaydı.

Etkinliği, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ve Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu da takip etti.

2 gece 3 gün süren ıı. sanat iyileştirir kampına katılan 18 seramik gönüllüsü , toprak, su, ateş, doğa ve sevginin birleştirici gücüyle kısa bir mola yaşadılar.

Kampın gece sohbetlerinin uzman konuğu ise Prof. Dr. Mesut Yalvaç oldu.

Kampa katılanlar keyifli ve verimli bir kamp süreci geçirdiklerini dile getirdiler.

2. Sanat İyileştirir kampına katılan tüm seramik gönüllülerine katılım belgeleri Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu tarafından verildi.