Lirik Şiir Grubu, Doğancı’daydı

Kıbrıs Edebiyat Derneği çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Lirik Şiir Grubu, Telsim ana sponsorluğunda çıktığı 10'uncu yıl turne programında dün akşamıDoğancı’da sahne aldı.

Lirik Şiir Grubu’nun, Doğancı Spor Kulübü’nde sahnelediği “Bizim Şiirlerimiz-Bizim Şarkılarımız” başlıklı konserinde şair Feriha Altıok şiirleri de okundu.

Dernekten verilen bilgiye göre etkinliğin açılışında bir konuşma yapan Kıbrıs Edebiyat Derneği Asbaşkanı ve Lirik Şiir Grubu Üyesi Serkan Soyalan, Lirik Şiir Grubu’nun 10 yıllık yolculuğunu anlatırken, 10’uncu yıl turne programında kendilerinin ana sponsoru olan KKTC Telsim ailesine de teşekkür etti.

Doğancı’da Feriha Altıok şiirleri de okuyacaklarını, bunun kendileri açısından da çok önemli olduğunu söyleyen Soyalan, Feriha Altıok’un düzenlenen etkinlik özelinde, Doğancılılara yönelik mesajını da okudu.

Merter Refikoğlu, Şehbal Hamzaoğulları, Yıltan Taşçı, Kemal Taşçı ve Serkan Soyalan'dan oluşan Lirik Şiir Grubu'nun Kasım ayındaki durağı Geçitkale olacak.