Lirik Şiir Grubu, Karakum'da sahne alacak

Kıbrıs Edebiyat Derneği çatısı altında çalışmalarını sürdüren Lirik Şiir Grubu, Telsim ana sponsorluğunda çıktığı 10’uncu yıl yurtiçi turnesi kapsamında yarın akşam Karakum’da Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane Kongre Salonu’nda sahne alacak.

“Bizim Şiirlerimiz-Bizim Şarkılarımız” adıyla düzenlenecek ve Osman Türkay’a atfedilecek etkinliğin açılışında “Osman Türkay’ın Edebiyatımızdaki Yeri” başlıklı bir söyleşi de yapılacak. Lirik Şiir Grubu üyesi Serkan Soyalan moderatörlüğünde, Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi akademik kadrosunda bulunan Prof. Dr. Şevket Öznur’un konuşmacı olacağı söyleşinin ardından şiirler okunacak.

Yıltan Taşçı, Şehbal Hamzaoğulları, Merter Refikoğlu ve Serkan Soyalan’dan oluşan ve Kıbrıslı Türk şairlerin şiirlerini ve bestecilerin bestelerini seslendirecek Lirik Şiir rubu’na, konuk okuyucu olarak Derman Atik, piyanosuyla da Kemal Taşçı eşlik edecek.

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2022, 17:09