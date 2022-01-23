Lirik Şiir Grubundan turne

Kıbrıs Edebiyat Derneği çatısı altında çalışmalarını sürdüren Lirik Şiir Grubu, Telsim ana sponsorluğunda 10’uncu yılında yurtiçi turne programına çıkıyor.

Telsim ana sponsorluğunda, 12 ayda 12 konser olarak programlanan turne kapsamında “Bizim Şiirlerimiz-Bizim Şarkılarımız” adıyla Kıbrıslı Türk şairlerin şiirlerini seslendirecek olan Lirik Şiir Grubu, 26 Ocak Çarşamba akşamı, saat 20.00’de Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde ilk konserini düzenleyecek.

Yıltan Taşçı, Merter Refikoğlu, Şehbal Hamzaoğulları ve Serkan Soyalan’dan oluşan Lirik Şiir Grubu, ilk etkinliğini de Neriman Cahit’e atfedecek.

Etkinlik kapsamında Neriman Cahit’in de ayrı bir bölümde şiirlerinin seslendirileceği etkinlikte, “Neriman Cahit’in Edebiyatımızdaki Yeri” başlığıyla bir de söyleşi gerçekleştirilecek. Öğretmen, öykücü ve şair Mehmet Kansu’nun konuşmacı olarak yer alacağı söyleşinin yanında, Lirik Şiir Grubu’na konuk okuyucu olarak Oya Kutsal, piyanosuyla da Kemal Taşçı eşlik edecek.

2012 yılında “Bizim Şiirlerimiz-Bizim Şarkılarımız” etkinliği ile ilk kez dinleyicileri ile buluşan Lirik Şiir Grubu, 10’uncu yılında da “Bizim Şiirlerimiz-Bizim Şarkılarımız” adı altında 12 dinleti gerçekleştirecek.

Telsim ana sponsorluğunda Lirik Şiir Grubu’nun turne programı şu şekilde açıklandı: Ocak-Lefkoşa (Neriman Cahit), Şubat-Ozanköy (Osman Türkay), Mart-Lefke (Fikret Demirağ), Nisan-Mağusa (Fatma Akilhoca), Mayıs-Girne (Filiz Naldöven), Haziran-İskele (Bener Hakkı Hakeri), Temmuz-Serdarlı (Kaya Çanca), Ağustos-Yeni Erenköy (Süleyman Uluçamgil), Eylül-Tatlısu (Yaşınlar’dan Dizeler (Mehmet Yaşın-Neşe Yaşın-Özker Yaşın)), Ekim-Mehmetçik (Kamil Özay), Kasım-Geçitkale (Feriha Altıok), Aralık-Güzelyurt (Mehmet Kansu).



Lirik Şiir Grubu’nun sahneleyeceği dinletiler ile ilgili Telsim ve Kıbrıs Edebiyat Derneği arasında, işbirliği protokolü imzalandı. Lefkoşa’da Rüstem Kitabevi’nde düzenlenen imza töreninde, işbirliği protokolüne Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ve Lirik Şiir Grubu Üyesi de olan Kıbrıs Edebiyat Derneği Başkanı Yıltan Taşçı imza koydu.TANPINAR: SANAT YAŞAMI GÜZELLEŞTİRİR, İNSANA VE ÇEVRESİNE DEĞER KATARİmza töreninde konuşan Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, Kıbrıs Edebiyat Derneği çatısı altında faaliyetlerine devam eden Lirik Şiir Grubu ile böylesine anlamlı bir projede birlikte olmaktan heyecan duyduğunu dile getirdi.Lirik Şiir Grubu’nun yıl içerisinde ülkenin dört bir yanında konserler düzenleyeceğini de söyleyen Tanpınar, “Turne, hem sanatçılarımızı tanıtmak hem de ülkemiz kültür ve sanatına katkı sağlamak adına çok değerlidir. Bu konserlerin 12 farklı şairimizin adına atfedilecek olması da bu projeye ayrı bir anlam katıyor” dedi.TAŞÇI: 10 YILDA 20’Yİ AŞKIN DİNLETİ DÜZENLEDİKLirik Şiir Grubu Üyesi ve Kıbrıs Edebiyat Derneği Başkanı Yıltan Taşçı da imza töreninde yaptığı konuşmada, 10 yıl önce tek bir dinleti yapmak için bir araya geldiklerini, ancak dinleyicilerden gelen yoğun istekler üzerine Lirik Şiir Grubu olarak dinletilerine devam ettiklerini söyledi.Yurt içinde ve yurt dışında 20’yi aşkın dinletiler düzenlediklerini söyleyen Taşçı, “İlk etkinliğimizin sonrasında, birçok bölgemizde dinletilerde sahne aldık. Şiiri merkezlerden çıkarıp, köylerimize de ulaştırdık. İstanbul’da Kıbrıslı şairlerin şiirlerini de okuduk, Sicilya’da Nazım Hikmet’in şiirlerini ve şiirlerinden bestelenen şarkıları da. Tüm bu konserleri, arkadaşlarımın da büyük özverisi ile sahneye koyduk” dedi.