Londra'da 15 Temmuz sergisi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle İngiltere'nin başkenti Londra'da çeşitli anma etkinlikleri düzenlendi.

Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni, Yunus Emre Kültür Enstitüsü'nde '15 Temmuz Resim Sergisi düzenlendi. Diyanet Camisi'ne ise mevlid okundu.

Yunus Emre Kültür Enstitüsü'nde düzenlenen '15 Temmuz Resim Sergisi'nin açılışını Türkiye'nin Londra

Büyükelçisi Ümit Yalçın gerçekleştirdi.

Serginin açılışında konuşan Büyükelçi Ümit Yalçın, 251 şehidi rahmet ve minnetle andıklarını, yaralıları büyük bir saygıyla hatırladıklarını dile getirdi.

Büyükelçi Yalçın, 15 Temmuz'un, Türk milleti için unutulamaz ve unutulmayacak tarihi bir gün olduğunu belirterek, dünyanın birçok ülkesinde örgütlenmiş bir grubun, 15 Temmuz günü milletin iradesine, meclise ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a büyük bir barbarlıkla kastettiğini ve saldırdığını söyledi.

Yalçın, o geçe yaşananların "oldu bitti ve Türk milleti de darbe girişimine set çekti" şeklinde özetlenerek kapatılacak bir konu olmadığını vurgulayarak, 15 Temmuz'da yaşananların ülke içinde ve dünya genelinde çok derin yansımaları olduğunu, bu olayın etkisinin hala sürdüğünü herkesin gözlemlediğini ifade etti.

15 Temmuz gecesi, Türk milletinin iradesinin kazandığını ve "Türkiye geçilmez" mesajı verildiğini söyleyen Yalçın, bundan sonraki süreçte böylesi bir tehdidi yaşamış her devletin alacağı ciddi tedbirlerin uygulamaya konulduğunu anımsattı.

Yalçın, FETÖ'ye karşı özellikle emniyet tedbirleri, hukuki tedbirler ve siyasi mücadele verildiğini belirterek, İngiltere dahil dünyanın birçok ülkesinde bu terör örgütüne karşı verilen mücadelenin devam edeceğini bildirdi.

Londra Büyükelçiliği, Londra Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ve İngiltere Türk Dernekleri Birliği tarafından düzenlenen sergi, 22 Temmuz 2021 tarihine kadar devam edecek.



(Hülya Özkoyuncu / Londra)