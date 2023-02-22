LTB-EMAA Bahar dönemi kursları başlıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA) işbirliği ile düzenlenen bahar dönemi kursları 4 Mart Cumartesi günü başlıyor.
LTB’den verilen bilgiye göre, kayıtları yarın başlayacak kurslar, farklı yaş gruplarındaki çocuklar için düzenlenirken, çocukların okul dışındaki zamanlarını eğitici ve keyifli bir şekilde değerlendirmelerine ve becerilerini geliştirmelerine olanak sağlanıyor.
Yeni dönem kurs kategorileri “Çocuk Atölyesi ile Resim Atölyesi” olarak belirlendi. Kurslar 6 ile 8 ve 9 ile 11 yaş arasındaki çocuklara yönelik olarak gerçekleştirilecek.
Çocuk Atölyesi: Eğitmen Ozan Özgenler. Her Cumartesi 10:00-11:00 (6-8 yaş), 11:30-12:30 (9-11 yaş).
Resim Atölyesi: Eğitmen Ülviye Karabaşak. Her Cumartesi 13:30-14:30 (6-8 yaş), 15:00- 16:00 (9-11 yaş).”