LTB Ritm’orkestra, Engelsiz Modern Dans ekibi ve Stüdyo21, Kuşadası Sokak Festivali’nde sahne alacak

LTB Ritm’orkestra, Engelsiz Modern Dans ekibi ve Stüdyo21, Kuşadası Sokak Festivali’nde sahne alacak
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Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) bünyesinde çalışmalarını sürdüren Ritm’orkestra ve LTB Engelsiz Modern Dans ekibi 10-12 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek Kuşadası Sokak Festivali’nde sahne alacak.

LTB'den yapılan açıklamaya göre, Kuşadası Belediyesi tarafından  “Kuşadası’nda Hayat Sokakta” konsepti çerçevesinde düzenlececek ve  gastronomi, kültür,dans,müzik,çeşitli gösteriler ve sunumların yer alacağı festivale davet alan uzman ritm terapisti Ezgi Bertiz şefliğindeki Ritm’orkestra ve LTB Engelsiz Modern Dans ekibi ile Stüdyo 21 ekibi 3 gün boyunca şehrin 7 farklı yerinde kurulacak sahnelerde müzik yapacak ve dans edecek.  

Kuşadası Festivali, ülkede çeşitli festivallerde sahne alan Ritm’orkestra ve LTB Engelsiz Modern Dans ekibinin ilk yurt dışı gösterisi olma özelliğini de taşıyacak

Daha önce LTB Engelsiz Atletizm takımı da iki kez üst üste Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen Üsküdar Engelsiz Atletizm Şöleni’ne katılmıştı.

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