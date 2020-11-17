LTB’nin çocuklara yönelik kursları başladı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Lefkoşa İzcilik Derneği (LİDER) işbirliğinde Çocuk Atölyesi kursları düzenlenmeye başlandı.

LTB’den yapılan açıklamada, 8 ile 15 yaş grubundaki çocuklara yönelik kursların cumartesi günleri Bandabuliya Sahnesi’nde düzenlendiği ve ücretsiz olduğu ifade etildi.

Kurslar, “Kıbrıs Sokak Oyunları, Atık Malzeme Değerlendirme, Yaratıcı Drama, Çocuğum Haklıyım, Haklarımı öğreniyorum, Geleneksel Lezzetlerimiz, Takı-Taş Boyama, İşaret Dili Öğreniyorum, Lefkoşa’dan Hikayeler, Küçük El Aletleri ve Kokulu Taş ile Mandala” konularına ilişkin olacak.

Kurslara kayıtlar, mesai saatleri içerisinde 0548 853 0582 veya 0533 862 1861 numaralı telefondan Whatsapp mesaj yolu ile yapılabilir.