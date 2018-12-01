Eğitim, kültür, sanat, tiyatro ve konser alanlarında faaliyet göstermek üzere geçtiğimiz aylarda kurulan Macbeth Art çalışmalarına başladı.

Türkiye’de faaliyet gösteren Tiyatro Keyfi’nin kardeş kuruluşu olan Macbeth Art, sanat alanında 4 yaşından itibaren değişik yaş gruplarına eğitimler verecek.

Dünya çağında prodüksiyonlar gerçekleştirerek KKTC’nin tanınmasına destek olmayı amaçlayan Macbeth Art, Türkiye’deki önemli yapımları KKTC’ye taşıyarak ülkenin kültür ve sanat ortamının zenginleştirilmesine destek olmayı da hedefliyor.

İlk organizasyonunu Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı himayesinde, Tiyatro Keyfi’nin yapımı olan Gözlerin Ardında Müzikal’i KKTC’ye getirerek gerçekleştiren Macbeth Art, 15 Aralık’ta Kırık Boynuzun Hikayesi ve Öylesine Hikayeler oyunlarını, 16 Aralık’ta ise Okan Bayülgen Show’u KKTC seyircisiyle buluşturacak.