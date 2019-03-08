Mağusa Gelişim Akademisi’nde el sanatları sergilendi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde Mağusa Gelişim Akademisi’nde Kadın El Sanatları Atölyesi tarafından, atölye çalışması yapıldı.

Mağusa Gelişim Akademisi Sorumlusu Refik Hazır etkinlikte yaptığı konuşmada, öncelikle yaşanan trafik kazası sonucu hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi ve tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Kurs eğitmeni Emine Yüksek de, tüm kadınların kadınlar gününü kutlayarak, kültürümüzü yaşatmak adına tüm bayanları el sanatları kurslarına davet etti.

Etkinlikte atölye çalışmalarının yapılmasının yanı sıra, kurslarda yapılan birbirinden güzel el sanatları da sergilendi.