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Mağusa Kültür Derneği 8. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Mağusa Kültür Derneği 8. Olağan Genel Kurulu yapıldı
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Mağusa Kültür Derneği 8. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

26 Haizran’da gerçekleştirilen Mağusa Kültür Derneği Genel Kurulu sonrası, bugün yapılan toplantıda yönetim kurulu belirlendi

Yönetim Kurulu şu şekilde oluşturuldu:

Başkan: Dudu Cumaoğulları

Asbaşkan: Esen Beyköylü

Genel Sekreter: Sermin İyican

Mali Sekreter: Nilhan Subaşı

Genel Koordinatör: Özüm Ağlamaz

Faal Üyeler:

Sevim Kayalp

Hümeyra Ataoğlu

Zarif Şehitoğulları

Güzin Küçük

Zehra Özçürümez

Hande Tuğcan

Emine Kılınç

Şirvan Işıklar

Feride Demir

Özge Eker

Denetleme Kurulu:

Mustafa Tuğcan

Dr.Tevfik Eker

Erman Karagöz

Zalihe Ebeler

Disiplin Kurulu:

İpek Karagöz

Ali Genç

Funda Alibeyoğlu

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