Mağusa Kültür Derneği 8. Olağan Genel Kurulu yapıldı.
26 Haizran’da gerçekleştirilen Mağusa Kültür Derneği Genel Kurulu sonrası, bugün yapılan toplantıda yönetim kurulu belirlendi
Yönetim Kurulu şu şekilde oluşturuldu:
Başkan: Dudu Cumaoğulları
Asbaşkan: Esen Beyköylü
Genel Sekreter: Sermin İyican
Mali Sekreter: Nilhan Subaşı
Genel Koordinatör: Özüm Ağlamaz
Faal Üyeler:
Sevim Kayalp
Hümeyra Ataoğlu
Zarif Şehitoğulları
Güzin Küçük
Zehra Özçürümez
Hande Tuğcan
Emine Kılınç
Şirvan Işıklar
Feride Demir
Özge Eker
Denetleme Kurulu:
Mustafa Tuğcan
Dr.Tevfik Eker
Erman Karagöz
Zalihe Ebeler
Disiplin Kurulu:
İpek Karagöz
Ali Genç
Funda Alibeyoğlu