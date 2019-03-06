Mağusa Kültür Derneği'nden etkinlikler

Mağusa Kültür Derneği (MKD), 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenliyor.

MKD’den yapılan açıklamaya göre bu kapsamda ilk olarak 8 Mart Cuma günü saat 15.00’te Namık Kemal Meydanı’da kitap okuma eylemi gerçekleşecek.

Etkinlikte, 8 Mart 1857’de hayatını kaybeden 129 tekstil işçisi kadın ve sesini duyurmak ve hakkını aramak isterken katledilen tüm kadınlar için 15 dakika ayakta birlikte sessizce kitap okunacak.

40 YAŞ ÜSTÜ KADIN RİTİM GRUBU KONSERİ

Kitap okuma eylemi sonrasında MKD Kadın Ritim Grubu konser sunacak.

40 yaş üstü gönüllü kadınlardan oluşan MKD Kadın Ritim Grubu, çöp bidonları, sopalar ve demir kovalar gibi materyalleri kullanarak farklı bir müzik gösterisi sergileyecek.

Dört sürpriz müzik parçasının yer alacağı mini konser, dinleyicilerin de aktif katılımına olanak tanıyacak şekilde gerçekleşecek.

DERİNYALI KADINLAR İNİSİYATİFİ DE ETKİNLİĞE KATILACAK

MKD ve Derinyalı Kadınlar İnisiyatifi’nin iş birliği ve iki toplumlu projelerinin Derinya kapısı açıldığı günden itibaren devam ettiği kaydedilen açıklamaya göre iki örgüt, iki toplumlu projelerini Gazimağusa’da ve Derinya’ya da gerçekleştiriyor.

İşbirlikleri kapsamında Derinyalı kadınlar, 8 Mart’taki 3. Kitap Okuma Etkinliği’ne kitap okuyarak katkıda bulunacak.

MKD ve Derinyalı kadınların birlikte gerçekleştirecekleri diğer etkinlik ise 17 Mart Pazar günü Gazimağusa’da yer alacak.

Bu etkinlik kapsamında Gazimağusa Suriçi, Türkçe ve Rumca konuşabilen tur rehberleri eşliğinde gezilecek. Birleşmiş Milletler Barış Gücü üst düzey yetkililerinin ve Derinya Belediye Başkanı’nın eşinin de katılacağı belirtilen etkinlik, Gazimağusa Limanı’nda yemek organizasyonuyla son bulacak.