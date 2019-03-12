Makarios Yaşam Öyküsü kitabı çıktı

“Kıbrıs’ın İlk Cumhurbaşkanı Başpispokop III. Makarios Yaşam Öyküsü” isimli kitap, Khora Yayınları’ndan çıktı.

Khora Kitap Kafe’den yapılan yazılı açıklamaya göre, kitap, siyasal ve dini görüşleriyle sadece Kıbrıs tarihine değil uluslararası politikaya da damgasını vurmuş bu karakterin; keçi çobanlığı yaptığı günlerden başlayarak Kıbrıslı Elenlerin tartışmasız lideri olarak ölümüne dek yaşamının izini sürdü.

Açıklamada kitabın, hırsları, arzuları, korkuları ve yanlışlarıyla, etten ve kemikten bir insan olarak Makarios’u tanımak isteyenlere, detaylı ve önemli bir kaynak olarak sunulduğu belirtildi.

Stanley Mayes’in yazdığı kitabın editörlüğünü Aziz Güven, Türkçe çevirisini Önder Seçkin yaptı. Sayfa düzeni ve redaksiyonu Hakan Tanıttıran yaparken kapak tasarımını ise Ömer Tatlısu hazırladı.

Khora Yayınları’nın 65’inci kitabı olan eserin 310 sayfadan oluştuğu ve 45 TL’den tüm kitapçılarda satışa sunulduğu belirtildi.