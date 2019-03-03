Maksimum Sanat Minimum Risk Sanat Kampı” sergisi açılıyor

Başbakanlık, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Gazimağusa Kaymakamlığı ve Gazimağusa Belediyesi ile Sanat Terapi ve Kişisel Gelişim Merkezi işbirliğinde Maraş bölgesinde okuyan ilkokul öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen “Maksimum Sanat Minimum Risk Sanat Kampı” sergisi yarın açılıyor.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’ndan verilen bilgiye göre, Gazimağusa Belediyesi’ne ait Maraş Gelişim Akademisi’nde Sanat Terapisti Bahar Çıralı başkanlığındaki Sanat Terapi ve Kişisel Gelişim Merkezi uzmanları eşliğinde şubat tatilinde Şht. Mustafa Kurtuluş İlkokulu, Polatpaşa İlkokulu, Şht. Zeki Salih İlkokulu ve Şht. Osman Ahmet İlkokulu’ndan 30 çocuğun katılımı ile gerçekleştirilen Sanat Kampı Sergisi’nin açılışı yarın saat 19.00’da Maraş Gelişim Akademisi’nde yer alacak.

Çocukların “Maksimum Sanat Minimum Risk” etkinliğinde bireysel ve grup çalışması olarak ürettikleri eserlerin yer alacağı sergi, Cuma gününe kadar ziyarete açık kalacak.