Halk Sanatları Vakfı’nın (HASDER) 1987 yılından bu yana gerçekleştirdiği Masal Anlatma Yarışması’nın finali, bu yıl covid-19 pandemisi nedeniyle iptal edildi.

HASDER’den yapılan açıklamaya göre Çocuklararası Masal Anlatma Şöleni çerçevesinde organize edilen 25. Masal Anlatma Yarışması finali iptal edildi ve Covid-19 nedeniyle kapanma öncesinde yapılan ön elemede başarılı olan çocukların tümü, başarılı kabul edilerek ödüllendirildi.

Ön elemesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen yarışmada finale kalan masalcı çocuklar: Soyal Özmatyatlı (Levent İlkokulu), Erdoğan Soygür (Levent İlkokulu) Azra Avcı (Necat British School), Vedia Sheekho (Dokuz Eylül İlkokulu), Osman Topuz (Cihangir Düzova İlkokulu), Ayşe Yüzügüler (Cihangir Düzova İlkokulu), Gözen Kaçak (Şht. Tuncer İlkokulu), Mustafa Ramiz (Cihangir Düzova İlkokulu), Mustafa Ercilasun (Şht. Ertuğrul İlkokulu), Armağan Cantürk (Tepebaşı İlkokulu), Arkan Özdemir (Dokuz Eylül İlkokulu), Çınar Egemen (Doğu Akdeniz Doğa Koleji İlkokulu), Dila Öztürk (Cihangir Düzova İlkokulu), Doğa Cannur (Doğu Akdeniz Doğa Koleji İlkokulu), Dila Ensari (Dokuz Eylül İlkokulu), Mavi Eva Genrihs (Çamlıbel Aysun İlkokulu), Eşref Kılıçkıran (Girne Amerikan İlkokulu), Elif Şafak (Gelibolu İlkokulu), Elif Emine Fıstık (Girne Doğa Koleji), Duygu Kırmızısakal (Tepebaşı İlkokulu), Selena Doygun (Girne Amerikan İlkokulu), Özge Dolaş (Cihangir Düzova İlkokulu), İdil Doğan (23 Nisan İlkokulu), Ecem Sarı, Cemre Bakkal (Şht. Tuncer İlkokulu), Gülten Göç (Gelibolu İlkokulu) HASDER Çalışma Merkezi bahçesinde düzenlenen bir törenle ödüllerini aldı.

Aileleriyle birlikte açık havada düzenlenen törene katılan finalist çocuklara ödüllerini bu yıl şölene sponsor olan Pengu Toys sahibi Erkut Günen ve HASDER Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri verdi.

Törende ayrıca Masal Anlatma Şöleni jürisinde gönüllü olarak görev alan tiyatro sanatçıları Doğan Erçağ, Deniz Çakır, Asu Demircioğlu, Pınar İnandım’a da teşekkür plaketleri takdim edildi.