Şair ve yazar Mehmet Kansu’nun, “O Uzun Ağaçlara Uçar Kırlangıçlar Buralarda Hazinlenirken Biz” adlı son kitabı yayınlandı.

Ankara’da Ürün yayınevi tarafından yayınlanan kitapta, Mehmet Kansu’nun; Türkçe, İngilizce ve Rumca dillerinde yeni şiir,öykü,deneme,anlatı,çeviri ve söyleşilerinden oluşan birikim ve derlemeleri yer alıyor.

Mehmet Kansu, üç dilde barışın defne ağaçlarına üflenen yazınsal örüntüler olarak tanımladığı kitabında, konuşma ve işitme özürlü annesi ile özellikle çocukluk ve gençlik yıllarında geçirdiği kendi ‘trajik’ yaşam hikayesini anlatıyor.

Kansu, kitabın önsözünde “Sevgidaşım Türkçe’te vefa borcum” ifadesini kullanıyor.

Mehmet Kansu kimdir?

Mehmet Kansu, 1962-63’lerde arkadaşlarıyla birlikte Kültür-Sanat Dergisi Şöleni yayınladı. Dergi, kendi deyimiyle, Türkçeye bulaşan Arapça, Farsça ve başka dillerdeki sözcüklerin arındırılmasını amacını taşıyordu.

Uluslararası Yazın Çevirmenleri Sempozyumu’na (Makedonya) ve Uluslararası Ştruga Şiir Akşamları’na 17 kez çağrılı şair ve konuşmacı olarak katıldı ve ödüllendirildi.

Şiir, öykü ve alıntıları Yunanca, Makedonca ve Rumence dillerinde kitaplaştırıldı.

Çağdaş Kıbrısllı Türk ve Kıbrıslı Rum öykücülerinden, 500 sayfalık bir seçkinin; şair, yazar İbrahim Aziz ile yayımını gerçekleştirdi.

Doğu Akeniz Üniversitesi ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde Kıbrıs Türk Edebiyatı dersleri verdi.

Ülke içinde ve dışında birçok yazın-kültür-sanat kuurmlarınca ödüllendirildi.

2000-2022 yıllarından beri yayımlanan ürünlerinde; “Yazınsal Türler Arası” etkileşim ve geçişler temelinde, çağdaş yazım ve gelişmeleri denemekte ve uygulamaktadır.