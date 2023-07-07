Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği Batum’da ödül aldı

Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği Batum’da ödül aldı
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