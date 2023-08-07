Mehmetçik Üzüm Festivali kapsamındaki “Üzüm Bağından Sofraya” lezzet yarışması ödülleri verildi

61. Mehmetçik Üzüm Festivali etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Üzüm Bağından Sofraya Lezzet Yarışması” tamamlandı.
Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, jürinin değerlendirmeleri sonucu, Gülşen Çelik tarafından hazırlanan “Bal Kabağı Rüyası” birinci, Meryem Togan tarafından hazırlanan “Umay Pekmezli Rulo” ikinci, Laika Mıstıklı tarafından hazırlanan “Lamis Bulgur Köftesi” üçüncülüğe layık görüldü.
Ödül kazanan yarışmacılara ödülleri Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu ve belediye meclis üyeleri tarafından takdim edildi.