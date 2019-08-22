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Melek Mosso'dan Yeniboğaziçi'nde muhteşem konser

Melek Mosso'dan Yeniboğaziçi'nde muhteşem konser

11. Yeniboğaziçi Pulya Festivali çerçevesinde Türkiye’den sanatçı Melek Mosso konser verdi.
Mosso, 11. Yeniboğaziçi Pulya Festivali kapsamında ve AKOL Group of Companies sponsorluğunda  sahne alarak, kendi şarkıları yanında nostaljik ve popüler şarkıları seslendirdi.
Festival kapsamında düzenlenen farklı bir etkinlikte ise, Çocuk Belediye Başkanı Sevilay Öztemiz ve Belediye Meclis üyelerinin organizesiyle çocuklar kedi ve köpekler için hazırlanmış yuvaları boyadı. 
Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar çocukları bu özverili davranışlarından dolayı tebrik etti.

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