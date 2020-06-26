Metin Güneralp'ten yeni single

Ülkemizin sevilen sanatçılarından söz ve beste alanındaki başarılı ismi Grup Acoustica’nın solisti Metin Güneralp, yeni single’ı “ MELEĞİM ” ile karşımızda.

Şarkının enerjisi ve sözlerin sürükleyiciliği ile replaylere doyamayacağımız Meleğimin’in sözü Metin Güneral’a ait Müziği ise Oğuz Aslantürk ,Eda Çetin Aslantürk ,İsmet Torundığı yaptığı MELEĞİM'in Aranjörlüğü Dilaver Emirler'e ait.

Meleğim aynı zamanda renkli ve duygusal klibi ile birlikte geldi. Video klipteki renklerin güzelliği ve müziğin etkisi harika. Klibin çekimi Hüseyin Göksel tarafından montajı ise Selçuk Okyar ve Dila Kurç'un ait. MELEĞİM'in Klip çekimlerinde Metin Güneralp'a Mustafa Çağlar ve Tatiana Filipova eşlik etti.. Tüm dijital platformlarda yayınlanan klip ilk hafta'da binlerce kişi tarafından izlendi.

(Engin Bulut - KıbrısOnAir)