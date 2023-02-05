Moda Tasarımcısı Abdullah Öztoprak Salı akşamı farklı bir gösteri ile izleyici karşısında olacak

Moda tasarımcısı Abdullah Öztoprak bu kez farklı bir gösteri ile izleyici karşısında yer alacak.
Öztoprak’ın, ‘çok dallı sanat içeren tek kişilik bir sahne gösterisi’ diye tanımladığı bu projenin adı da "Parçalayanım...parçalarım " diye verildi. Abdullah Öztoprak’ın yapmış olduğu heykeller, beste ve güftesini yaptığı, vokalini verdiği müzikleri de gösteride yer alacak.
Bir çocuğun geçmişiyle alakalı saatleri, geceleri ve günleriyle yüzleşeceği performans için Abdullah Öztoprak, “Bu hikayenin gerçeklerle kesinlikle ilgisi olduğunu vurguladı. Öztoprak ayrıca performansta çok özel ve anlamlı olan canlı bir ilki de deneyeceğini söyledi...
Gösteri, 7 Şubat Salı akşamı, Alayköy Organize Sanayi Bölgesi, 6. Cadde, Oero Sokağı’nda yer alan Meta Alüminyum Atölyesi’nde gerçekleşecek.