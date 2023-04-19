Mülteci Hakları Derneği yararına piyano ve viyolonsel resitali düzenlendi

Mülteci Hakları Derneği (MHD) tarafından Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan mültecilerin eğitim, sağlık ve barınma gibi temel ihtiyaçlarına destek olmak için piyano ve viyolonsel resitali düzenledi.

Mülteci Hakları Derneği’nden yapılan açıklamaya göre Piyanist Eser Öktem, Fikri Toros ve çellist Püren Eda Gözer’ın performans sergilediği resital, cumartesi akşamı Naci Talat Vakfı'nda yer aldı.

Sanatseverlerin katılarak destek verdiği resitalde, Franz Liszt, G. Gershwin, W.A.Mozart, J.S.Bach and P.Tchaikovsky gibi bestecilerin eserlerini icra edildi.

Dernek açıklamasında, Mülteci Hakları Derneği’nin 2009 yılından bu yana Kıbrıs’ın kuzeyinde, mültecilere yasal ve sosyal katkıda bulunma çalışmaları yürüttüğü belirtilerek, gecede gönüllü olarak yer alan ve MHD ile dayanışma gösteren Eser Öktem'e, Fikri Toros'a, Püren Eda Gözer'e, Naci Talat Vakfı'na ve dernek gönüllülerine teşekkür edildi.

Açıklamada, Mülteci Hakları Derneği'ne destek olmak ve mültecilerin hakları için mücadele etmek isteyenlerin derneğin web sitesi ( https://www.mhdkibris.com) üzerinden bağışta bulunabileceği veya gönüllü olabileceği kaydedildi.