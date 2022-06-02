Mustafa Doğrusöz’ün “Silik Anılar Durağı/Cennete Düşen Gölge” kitabı yayımlandı

Merhum Mustafa Doğrusöz’ün “Silik Anılar Durağı/Cennete Düşen Gölge” isimli anı-öykü kitabı yayımlandı.

Mete Adanır Vakfı’ndan verilen bilgiye göre, Gazeteci yazar Eralp Adanır tarafından yayına hazırlanan kitap, Mete Adanır Vakfı’nın 6. yayını olarak okura sunuldu.

Uzun yıllar kendine özgü yazım üslubuyla sosyal, kültürel ve politik yaşamı merkezine oturttuğu yazın yolculuğunda, tarihsel olayları anı-hikâye şeklinde basında yazıdizisi olarak kaleme alan Mustafa Doğrusöz’ün “Silik Anılar Durağı/Cennete Düşen Gölge” isimli kitabı, özellikle Lefkoşa, Küçük Kaymaklı bölgesinin yaşamından, insan suretlerinden ve kendi çocukluk anılarından oluşuyor.