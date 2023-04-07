Necati Özkan Vakfı İstiklâl Gazetesi dijitalleri Milli Arşiv ve Araştırma Dairesine teslim edildi

Necati Özkan Vakfı ile Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi arasında Necati Özkan Vakfı Arşivi’nin Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’ne devri ve bilimin hizmetine sunulmasına ilişkin imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde 1949-1953 yılları arasında yayınlanan ve 9 ciltten oluşan İstiklâl Gazeteleri dijitalleri Arşive teslim edildi.

Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü Ejdan Sadrazam tarafından yapılan açıklamada, "Necati Özkan Vakfı ile Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde araştırmacıların hizmetine sunulmak üzere daha önce fiziki olarak Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’ne teslim edilmiş olan, 1949-1953 yılları arasında yayınlanan ve 9 ciltten oluşan İstiklâl Gazetesi’nin dijital suretleri de Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı Necati Ahmet Özkan tarafından Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü Dr. Ejdan Sadrazam’a teslim edilmiştir” denildi.

Necati Özkan Vakfı arşivi üzerinde çalışma yapacak araştırmacıların, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’ne veya Necati Özkan Vakfı’na başvurarak söz konusu dijital arşive ulaşabilecekleri de belirtildi.