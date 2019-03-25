Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO), yarın akşam Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde Neşet Ertaş gecesi düzenliyor.
Neşet Ertaş türkülerinin seslendirileceği konserde Ayşegül Zaim, Ayşe Nur Aydın, Serap Sayar, Yücel Doğan, Behiç Anibal, Hüseyin Saltan, Arkın Sayar’ın solist olarak yer alacak.
Katılımın ücretsiz olacağı “Neşet Ertaş gecesi” saat 20.00’de başlayacak.
Neşet Ertaş gecesi düzenleniyor
Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO), yarın akşam Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde Neşet Ertaş gecesi düzenliyor.
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