Avrupa Parlamentosu üyesi, yazar ve akademisyen Niyazi Kızılyürek’in yeni kitabı, “Barış Mezarlığı” çıktı.

Işık Kitabevi yayınlarından çıkan kitap Türkçe ve Rumca olarak yayınlandı.

Işık Kitabevi’nden yapılan açıklamaya göre, “Barış Mezarlığı”nda Kızılyürek, ömrünü Kıbrıs’ta barışa adayan fakat hayatını kaybeden insanların hikayelerini topladı.

“Elinizdeki kitap sembolik bir mezarlıktır… Bir barış Kabristanlığı…” ifadeleriyle açılan kitapta Kızılyürek şunlar yazıyor: “Burada hayatlarını barışa adayanlar gömülüdür. Mezarlıkları bile karşılıklı düşmanlıkların sembolüne dönüştüren, ölüleri dahi kavgaya tutuşturan ülkemizin yürekler acısı haline inat, etnik ayrım yapmadan barışseverleri Barış Mezarlığı’nda bir araya getirmek, hatırlamak ve hatırlatmak, bellek ve barış mücadelesinin ayrılmaz bir parçasıdır.”