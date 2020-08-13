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Ödül töreni ve gala yapılacak

Ödül töreni ve gala yapılacak
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Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği’nin bu yıl ikincisini düzenlediği “Sinevizyon Uluslararası Kısa Film Festivali”nin ödül töreni ve galası 12 Eylül’de Lefkoşa’da yapılacak. 
Kültür Dairesi’nin katkılarıyla düzenlenecek ödül töreni ve gala, 12 Eylül’de 18.00-22.00 saatleri arasında Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak. 
Festival ise 5 Eylül’de 16.00-20.00 saatleri arasında Antalya’da Erdem Beyazıt Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. 

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