“Oğlumla Bir Yolculuk” (“A Journey With My Son”) projesi gerçekleşiyor

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) himayelerinde, Telsim’in iletişim sponsorluğunda ve Büyükkonuk, Mehmetçik, Yeni Erenköy ve Dipkarpaz Belediyeleri’nin katkılarıyla, kanser hastalarına ve LTB Kadın Sığınma Evi’ne maddi katkıda bulunmak amacıyla “Oğlumla Bir Yolculuk” (“A Journey With My Son”) adlı bir proje gerçekleştiriliyor.

KKTC Telsim’den yapılan açıklamaya göre, doğa sevgisi ve özgüven aşılamayı amaçlayan “Oğlumla Bir Yolculuk” adlı proje kapsamında, profesyonel turist rehberliği yapan Helen Karayman, 6 yaşındaki oğlu Deniz Andrei ile birlikte 30 gün sürecek yolculuğa çıkıyor.

Proje, çocuk gelişimi konularına dikkat çekmek, ebeveyn(ler) ile bağ kurmak, ‘özel ihtiyaçlı çocuklar’ hakkında farkındalık yaratmak, doğa ile iç içe yaşayıp ona saygı duymayı öğrenmek, çevre kirliliği konusunda farkındalık yaratmayı, az şeyle yaşamayı öğrenmek, farklı durumlar karşısında uyum sağlamayı öğrenmek, çocukların elektroniğe bağımlılığı ve Kovid-19 salgını dolayısıyla kapanma sırasında ve sonrasında ruh sağlığı konularında farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

YAŞANACAK TECRÜBELER, TELSİM İLETİŞİM SPONSORLUĞUNDA VİDEO VE FOTOĞRAF OLARAK BELGELENECEK

Karayman ile Andrei’nin dün başlayan yolculukları boyunca yaşanacak tecrübeler, Telsim iletişim sponsorluğunda, video ve fotoğraf olarak belgelenecek ve yolculuğun sonunda kısa bir filme dönüştürülecek.

Yaklaşık 10-12 gün sürecek dağ yürüyüşü sonrasında Kantara bölgesine varılması, ardından Kantara bölgesinden, köy köy gezilerek Zafer Burnu’na doğru yola çıkılması bekleniyor. Her gün farklı bir köy ziyareti planlanan yolculukta, Kıbrıs kültürüne özgü el işlerinin, yemeklerin öğrenilmesi ve köylerdeki eski hikayelerin dinlenmesi planlanıyor.

Proje ile ilgili gelişmeler “A Journey With My Son” isimli Facebook sayfasından takip edilebiliniyor.