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Öksüzler, Bandabuliya Sahnesi’nde

Öksüzler, Bandabuliya Sahnesi’nde
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Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, “Öksüzler” oyununu her Çarşamba ve Cuma akşamı Bandabuliya Sahnesi’nde sahnelemeye devam ediyor. Dennis Kelly’nin yazdığı, Selen Girit’in çevirdiği ve Aliye Ummanel’in yönettiği dram türündeki tek perdelik oyun saat 20.00’de başlıyor.  Öksüzler’in +16 yaş sınırı var. “Meydan sahne” diye bilinen alışılmışın dışında bir seyirci oturma düzeni ile izlenilen “Öksüzler”in biletleri Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesinden ve www.biletinial.com adresinden temin edilebilir. Ayrıntılı bilgi için 2278782 numaralı telefonla, Facebook ve instagram üzerinden lefkosabelediyetiyatrosu adresine ulaşılabilir.

 

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