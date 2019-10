Ömer Faruk Tekbilek, Lefkoşa’da konser verecek

Ömer Faruk Tekbilek, Yunus Emre Enstitüsü’nün 10’uncu kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Lefkoşa’da konser verecek.

Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Abdullah Aktaş tarafından yapılan açıklamaya göre bağlama, ney, darbuka, zurna, bendir ve def gibi enstrümanları icra eden Tekbilek’in konseri Lefkoşa Golden Tulip Otel’de 15 Ekim Salı akşamı saat 20.00’de gerçekleştirilecek.

Tekbilek’e sahnede, Türk sanatçılar Mehmet Bahadır Şener(Kanun) ve Murat Tekbilek (davul&perküsyon), İtalyan sanatçı Federico Ferrandina(Gitar), Yunan sanatçılar Ioannis Dimitriadis(Klavye) ve Christos Lampropoulos(Ses), İsrailli sanatçı Shlomo Deshet(Bateri) eşlik edecek.

Türkiye’de yetişen ender sanatçılardan biri olan Tekbilek, konserler kapsamında bilinen eserleri Hasret, Aşk, I Love You ve Last Moments of Love gibi eserlerini müzikseverler için icra edecek. Detaylı bilgi 03922273137-03922273179 numaralı telefonlardan alnabilir.