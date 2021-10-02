Onlar Daha Çocuktu” adlı kitap tanıtıldı

Aydan Afşaroğlu’nun kaleme aldığı “Onlar Daha Çocuktu” adlı kitap, Perşembe akşamı Lefkoşa’da Naci Talat Vakfı’nda düzenlenen etkinlikte tanıtıldı.

Üniversite eğitimi için gittikleri Türkiye’de 1976 ile 1978 yılları arasında 6’sı öldürülen biri de silahlı saldırıdan yaralı kurtulan toplam 7 Kıbrıslı Türk öğrencinin yaşam öykülerini kaleme alan Afşaroğlu, etkinlikte kitaplarını da imzaladı.

7 gencin hayatını, aile bireyleri yanında arkadaşlarından dinleyerek araştıran ve kaleme alan Aydan Afşaroğlu’nun biyografi türündeki iki ciltlik kitabı, öldürülen gençler Özer Elmas, Mehmet Ömer, Muharrem Özdemir, Mustafa Ertan, Ercan Turgut, Sadık Cemil ve yaralı kurtulan Ülmen Aygın’ın hayatlarını konu alıyor.

Gazeteci-yazar Sami Özuslu’nun sunuculuğunu yaptığı tanıtım etkinliğinde konuşan kitabın yazarı Aydan Afşaroğlu, Türkiye’deki öğrenci hareketi ile ilgili bilgi dağarcığını nasıl oluşturduğunu, bu konuyu neden kaleme almak istediğini anlattı.

Afşaroğlu, kitaba bu ismi verme nedenine ve cinayetler sonrasında travma yaşayan kişilerde saptadığı ortak noktalara da değindi.

“Onlar Daha Çocuktu” adlı 848 sayfalık iki ciltlik kitabın tanıtım etkinliğinde daha sonra kitaba konu olan gençlerin aile ve arkadaşlarından da söz alanlar oldu.

Mustafa Ertan’ın kardeşi Naciye Denizer, Mehmet Ömer’in ilkokuldan üniversite yıllarına kadar olan süreçteki arkadaşı Hasan Beşok, İstanbul’da öldürülen 4 gencin arkadaşı Vamık Ekenoğlu, Özer Elmas’ın eniştesi İzzet Günçe, Sadık Cemil’in ağabeyi Salih Üntaş ve Ercan Turgut’un sopalarla dövülerek öldürüldüğü esnada yanında bulunan yedi arkadaşından biri olan Yücel Vural, duygu dolu konuşmalar yaparak öldürülen gençlerle ilgili anılarını ve bilgilerini paylaştı.

Konuşmacılar, Onlar Daha Çocuktu adlı kitabın yayımlanmasının önemini de vurguladı.

İki ciltlik “Onlar Daha Çocuktu” kitabının yazarı emekli öğretmen Aydan Afşaroğlu daha sonra kitaplarını imzaladı ve okurlarla sohbet etti.