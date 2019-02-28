Orkestra şefi Tarık Sezer ve ses vokal koçu Banu Kuntışık Kıbrıs'ta

Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu, Gazimağusa Belediyesi ve Mağusa Kültür Derneği organizasyonunda gerçekleşecek olan 27’nci Uluslararası Gazimağusa Çocuk ve Gençlik Festivali, İkinci Liseler Arası Ses Buluşması yarışması kapsamında ülkede bulunan orkestra şefi Tarık Sezer ve ses vokal koçu Banu Kuntışık’ı kabul etti.

Gençlik Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre Sezer, Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleşecek Liseler Arası Ses Buluşması Yarışması organizasyonunda müziğe gönül vermiş Kıbrıslı gençlerle bir araya geleceği için mutluluk duyduğunu ifade etti.

Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çolakoğlu, “Tarık Sezer gibi değerli bir üstadın ve orkestrasının gençlere eşlik edeceği müzik yarışması projesi gençlerimizi heyecanlandıracak ve onlara çok şey katacak” diyerek, kendilerine şimdiden ülke gençlerine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Çolakoğlu, Mağusa Kültür Derneği’nin 30 yıllık köklü geçmişiyle ülkede pek çok alanda faaliyetleriyle dinamizmini sürekli koruyan ve üreten derneklerden olduğunu vurguladı.

Bu bağlamda derneğin yürütmüş olduğu projelerle çok değerli katkılar yaptığını belirten Çolakoğlu, gerçekleşecek olan organizasyonda başarılar dilerken, gençlere böylesi güzel bir organizasyonda yer alma imkanı tanıdıkları için Dernek Başkanı Dudu Cumaoğulları ve tüm üyelere teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2019, 19:52