Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Telsim iş birliğinde “Kıbrıs Öykülerini Büyükler Anlatıyor, Gençler Yazıyor.” temalı kısa öykü yarışması düzenleniyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamada, ortaokul ve liseler arasında yapılacak yarışmanın çocukların ve gençlerin, okuyan, yazan, sorgulayan, araştıran, düşünen bireyler olarak yetişmesine katkı koymak, onlara edebiyatı sevdirmek, geleceğin yazarlarına fırsat vermek ve onları teşvik etmek amacıyla düzenleneceği kaydedildi.

“ÖĞRENCİLERİMİZİN GELİŞİMİ ADINA BÖYLESİ PROJELER ÇOK ÖNEMLİ”

Yarışma ile ilgili açıklamalarda bulunan Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Ali Yaman, çocukların dinleme ve dinlediklerini düşünceleriyle ifade edip yazıya aktarabilmelerinin önemine vurgu yaparak, düzenlenecek olan yarışmanın bu açıdan çok değerli olduğuna dikkat çekti.

“Bakanlık olarak birçok alanda olduğu gibi çocukların yazma becerilerinin geliştirilmesi ve düşüncelerini yazarak ifade edebilmeleri adına çalışmalar yürütüyoruz.” diyen Yaman, öğrencilerin aldıkları eğitimin yanında bu tür etkinliklerle de kendilerini geliştirme fırsatı yakaladığını belirtti.

Yaman, yazma becerisini geliştirme adına bu tür yarışmaların devamlılığının da önemli olduğuna işaret ederek, “Öğrencilerimizin gelişimi adına böylesi projeler çok önemli. Öğrencilerimizin gelişimine katkı koyacak her türlü projeye destek vermeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ise yarışmaya büyük oranda talep olmasını beklediklerini ifade etti.

Telsim ailesi olarak gençlerin her alanda gelişimlerini desteklerken, edebiyat alanında teşvik etmeye devam edeceklerini belirten Tanpınar, okuyan, yazan ve araştıran genç nesillerin çoğalmasıyla, toplumsal gelişimin önünün açılacağına inandıklarını vurguladı.

Tanpınar, özverili gençleri destekliyor olmaktan da gurur duyduklarını söyledi. Kısa öykü yarışmasıyla yine bir ilke imza atıldığını ve bu öykülerin dijital ortamda kültürel bir arşiv niteliği de taşıyacağını belirtti.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere hediyelerin yanı sıra, kazanan öğrencilerin öğretmenlerine de sertifika verilecek.

Başvuru sahiplerinin en fazla bir eser ile katılabileceği yarışmanın başvuruları, 30 Nisan 2021 tarihine kadar sürecek. Yarışmanın ödül töreni ise Haziran 2021’de yapılacak.

Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, yarışmanın şartnamesi ve diğer gerekli bilgilere internet ortamında https://bit.ly/2GRhazr adresinden ulaşabilecek.

