Öykü yarışması sonuçları belli oldu

Girne Belediyesi’nin “Evde kal! El ele başaracağız” temasıyla düzenlediği öykü yarışmasının sonuçları açıklandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre 9-10-11 yaş grubu birincisi Zeyneb Beyza Demiryılmaz, ikinci Zehra Bilge Bayram, üçüncü ise Asel Zeren Yakışır; 12-13-14 yaş grubu birincisi Adnan Yiğit Alkan, ikincisi Hamza Ensar Ünal, üçüncüsü Deniz Korhan; 15-16-17 yaş grubu birincisi Duygu Hatipoğlu, ikincisi Şafak Dila Palabıyık, üçüncüsü ise Nagehan Usta oldu.

Açıklamada, salgın nedeniyle bu yıl ödül töreni düzenlenmeyeceği, önümüzdeki süreçte yarışmaya katılan tüm öğrencilere jüri üyelerinin de katılımıyla Öykü Yazma Atölye çalışması organize edileceği belirtildi.