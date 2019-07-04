İkinci Pangea Festival, yarın başlıyor. Alevkayası'nda yer alacak festival, pazar günü sona erecek.

Pangea Festival'de sınır tanımayan müzikler, katılıma açık aktiviteler ve atölyeler yer alacak.

İstanbul'dan sahne performanslarıyla ünlü Luxus grubu ve adanın kuzey ve güneyinden birçok grup ve DJ’in performans sunacağı festivalde, müzik, dans, ritim ve tiyatro atölyeleri, doğa yürüyüşü, 24 saat açık yemek stantları ve çadır alanı bulunacak.

İstanbul’dan Luxus grubu Cumartesi saat 23.00’te, rumba caz müziği yapan Lefkoşa’dan Rumba Attack saat 19.00’da sahne alacak. Mağusa’dan roots reggae ve dub grubu Bunfyah, Limasol’dan funk jazz grubu Like Eddie, yine Lefkoşa’dan Didgeridoo Meditation festivalde sahne alacak.

Festivalde İstanbul’dan Radyo Eksen gibi radyo programlarıyla bilinen veteran Dj Tarkan Teymen’in yanı sıra Radio Pangea, Mete Hatay, Famahostos gibi yerli djlerin bulunduğu 10’un üzerinde dj performans sergileyecek.

Festivalin gündüz bölümünde birçok aktivite ve atölye yer alacak. Alevkayası doğası hakkında bilgilendirmeyi de amaçlayan doğa yürüyüşü yapılacak. Bölgedeki Ermeni Manastırı ziyaret edilecek ve katılımcılara manastır hakkında bilgi verilecek. Yürüyüş esnasında doğal alanların temizliği de yapılacak.

Studio 21.cc’den Derviş G. Zeybek ile “Dance Healing Workshop”, Kanenas Kanenos ile Pranayama Yoga seansı olacak.

Sezen Aksu ve Ajda Pekkan gibi süper starlarla çalışmış, Brezilya devleti tarafından nişanla onurlandırılmış, Brezilya vurmalı çalgılar ustası dünyaca ünlü Jozi Levi, katılıma açık, perküsyon eğitimi verecek. Kanenas Kanenos, Africa çok sesli şarkı söyleme atölyesini, Oya Akın ve Ellada Eva, drama atölyesini katılıma açık gerçekleştirecek.

Doğaya katkı sağlamak amacı da güden festivalde, Telsim’in desteğiyle Kıbrıs’ın genelinden yerli yabancı katılımcıların el birliğiyle Alevkayası’nın doğasının iyileştirilmesi ve temizlenmesi amaçlanıyor.

Festival alanında konaklamak isteyenler için tuvalet ve duşların olduğu çadır alanı bulunacak. Dileyen çadırını getirip kurabilecek, dileyen kiralayabilecek.

Pangea Festival’in iletişim sponsorluğunu Telsim, medya sponsorluğunu da United Medya Grubu ve Detay Gazetesi üstlendi. Çağkan Yapı İnşaat ise festivalde yapı malzemeleri sponsorluğunu üstlendi.

Pangea Festival’in programını, bilet fiyatlarını ve daha birçok detayını öğrenmek için www.pangeafestival.org sayfasının ziyaret edilebileceği belirtildi.