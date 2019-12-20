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“Papaz Nikahı” oyununu   Güzelyurt AKM’de sahneledi

“Papaz Nikahı” oyununu   Güzelyurt AKM’de sahneledi
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Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Halk Tiyatrosu, “Papaz Nikahı” oyununu  Güzelyurt Belediyesinin 16. Tiyatro Günleri kapsamında  Güzelyurt AKM’de sahneledi.

Güzelyurt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Halk Tiyatrosu Sanat Yönetmeni İzel Seylani’nin yazıp yönettiği oyunda, 1940-1950 yılları arasında geçen, 2. Dünya Savaşı’nın yansımalarını acımasız şekilde hisseden Kıbrıs halkının varoluş mücadelesi anlatılıyor.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar tiyatro ekibini kutlayarak, sanat yönetmeni İzel Seylani’ye teşekkür plaketi takdim etti.

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