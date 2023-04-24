"Paraya Hayır" İstanbul seyircisiyle buluşacak

Belediye Tiyatrosu'nun yeni oyunu "Paraya Hayır" İstanbul'da tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak. Oyun, 3-6 Mayıs arasında Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde sahnelenecek.

Konuya ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'ndan yapılan açıklamaya göre, Flavia Coste'nin kaleme aldığı, Can Kapyalı'nın çevirdiği oyunu Osman Ateş yönetti.

Kurtuluş Altaylı, Aysel Açelya Bükülmez, Özgür Oktay ve Fuat Zorali'nin rol aldığı oyunun konusu özetle şöyle:

"Richard lotodan en büyük ikramiyeyi kazanır ancak iki ay boyunca eşi Claire'e, annesi Rose'a ve en yakın arkadaşı Etienne'e söylemez. Çünkü çıkan parayı alıp almamak konusunda kararsızdır. Richard bu geçen iki ayın sonunda evde bir yemek daveti organize eder. Amacı hayatta en değer verdiği üç kişiye aldığı kararı açıklamaktır."

Oyunun biletleri Şehir Tiyatroları gişelerinden, "sehirtiyatrolari.ibb.istanbul" adresinden ve Şehir Tiyatroları mobil uygulamasından temin edilebilir.