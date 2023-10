“Paylaşınca Çoğalır” sergisi dün akşam Bellapais Manastırı’nda açıldı…

Türkiye Cumhuriyeti’nin (TC) 100. yıl kutlamaları kapsamında Girne Belediyesi ile Lefkoşa Türk Belediyesi iş birliğinde düzenlenen “Paylaşınca Çoğalır” Uluslararası Sergi açılışı dün akşam Bellapais Manastırı’nda yapıldı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 20 Ekim’de Lefkoşa Bedesten’de, 21 Ekim’de ise Girne Ramadan Cemil Meydanı’nda yer alan çalıştayın ardından dün akşam Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nda kokteyl gerçekleştirildi. Kokteylin sonrasında ise çalıştay boyunca yapılan eserler Bellapais Manastırı’nda sanatseverler ile buluştu.

Dünyanın birçok ülkesinde barış sergileri düzenleyen 250 ülkeden bin 900 sanatçının üye olduğu, “Another World is Possible Forever of Peace” etkinliğine, KKTC, Türkiye, Azerbaycan, Irak, İran, Almanya, Suudi Arabistan, Ermenistan, Hollanda, Venezuela ve İngiltere’den 91 sanatçı katıldı.

Çalıştay boyunca yapılan eserler, perşembe gününe kadar mesai saatleri içerisinde Bellapais Manastırı Mahzen Sergi Salonu’nda ziyaret edilebilecek.

-Karadayı: “Amacımız dünyada barışı savunmak”

“Another World is Possible Forever of Peace” Proje Koordinatörü Dr. Gülsün Karadayı, birliğin, dünyanın birçok ülkesinde barış sergileri düzenlediğini belirterek, Kuzey Kıbrıs’ta da bu amaçla bir araya geldiklerini ifade etti.

Amaçlarının barış sergileri açarak, dünyada barışı savunmak olduğunu dile getiren Karadayı, dileklerinin dünyada akan kanların ve annelerin gözyaşlarının durması olduğunu vurguladı.

-Öztunç: “Sanatçılar, renkleri ve fırçalarıyla sevgi mesajı veriyor”

“Another World is Possible Forever of Peace” yöneticilerinden Halil Öztunç da, bugünkü dünya düzenine karşı sanatçıların renkleri ve fırçalarıyla sevgi ve barış mesajları verdiğini belirterek, organizasyonun gerçekleşmesine katkı ve destek veren herkese teşekkür etti.

-Sergiden elde edilen gelir bağışlanacak

Sergilenen eserlerin satışından elde edilen gelir başta Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği olmak üzere, çeşitli derneklere bağışlanacak.