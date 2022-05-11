“Portreler, stiller ve hikayeleri” projesi kapsamında atölye çalışmaları ve sergi turları yapılacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde geliştirilen “Portreler, Stiller ve Hikayeleri” projesi kapsamında her yaşa uygun atölye çalışmaları ve sergi turları yapılacak.

Etkinlikler, perşembe, cuma ve cumartesi günleri olmak üzere 3 gün boyunca, 10.00-17.00 saatleri arasında Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Müze Alanı ve Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yer alacak.

Kültür Dairesi Müdürlüğü tarafından paylaşılan etkinlik broşüründe, atölye çalışmaları ve turlarla ilgili bilgiler paylaşıldı.

Buna göre, yarın 5-7, 8-11, 12-14, 15-17 yaş grupları için atölye çalışmaları; cuma günü 13-16 ile 17 ve üstü yaş grupları için Türkçe veya İngilizce tur ve cumartesi günü randevulu geziler ile özel gruplara programlar düzenlenecek.

Her ay ilk cumartesi 14.00-16.00 saatleri arasında ise sanatçılarla söyleşiler, sanatçı katılımlı turlar ve atölye çalışmaları yapılacak

Açıklamaya göre, tüm programlar için kişi sayısı en az 8 ve en çok 20 ile sınırlıyken, atölye ve tur aktiviteleri için randevu almak ve kayıt yaptırmak şart.

Proje hakkında detaylı bilgi için iletişim bilgileri şöyle:

Telefon: 0539 118 42 77; e-mail: artcollection@emu.edu.tr ; web sitesi: http://artcollection.emu.edu.tr