“Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali” Beyarmudu’nda sahnelendi

“Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali” isimli oyun Beyarmudu’nda sahnelendi. Girne Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediyenin düzenlediği “1. Müzikal ve Müzikli Oyun Yazma Yarışması”nda birincilik ödülü alan Burçhan Göze’nin yazdığı ve Derman Atik ve Cenk Gürçağ’ın birlikte yönettikleri müzikal, Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu ve Çatalköy Belediye Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahneleniyor.

Açıklamaya göre, müzikalin sahnelenmesinin ardından Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip ve Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Halk Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni İzel Seylani oyunun yönetmenlerine plaket takdim etti.