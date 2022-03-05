“Pygmalion bir Demokrasi Müzikali”’nin prömiyeri akşam yapıldı

Çatalköy Belediyesi ve Girne Belediyesi’nin destekleri ile sahnelenen, Gibetsu ile Tiyatro Su’nun ortak oyunu “Pygmalion bir Demokrasi Müzikali”’nin prömiyeri dün akşam yapıldı.

Çatalköy Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Beşparmaklar Tiyatro Günleri kapsamında, Çatalköy Belediyesi Erol Avgören Kültür Merkezi’nde sahnelenen, Burçhan Göze’nin yazdığı ve Derman Atik ile Cenk Gürçağ’ın birlikte yönettiği oyun izleyiciden beğeni topladı.

“Pygmalion bir Demokrasi Müzikali” Girne Belediyesi’nin düzenlediği “1. Müzikli ve Müzikal Oyun Yazma” yarışmasında birincilik ödülünü alan Burçhan Göze’nin yazdığı ve Farazi bir çağda farazi bir Kıbrıs krallığını anlatan iki perdelik bir komedi.

Oyunun sonunda yaptığı konuşmada Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, iki yıldır kültür sanat faaliyetlerinin yapılamadığını bundan dolayı da bu yıl kültür sanat yaşamına “güzel bir başlangıç” yapmak adına iki belediyenin “güzel bir işbirliğine” imza attığını söyledi. Hulusioğlu, oyuna katkı koyan tüm oyunculara teşekkür ederek plaketlerini takdim etti.

“Pymalion Bir Demokrasi Müzikali”, bu akşam, yarın akşam ve 7 Mart Pazartesi günü Çatalköy Belediyesi Erol Avgören Kültür Merkezinde saat 20.00’de izleyiciyle yeniden buluşacak.