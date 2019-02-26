10. İskele Kültür Sanat Günleri 2 Mart’ta başlıyor.“Renkler ve Kültürler İskele’de buluşuyor” sloganı ile gerçekleştirilecek olan etkinlikler kapsamında İskele Belediyesi Kültür Evi’nin açılışı da yapılacak.

İskele Belediye başkanı Hasan Sadıkoğlu Merit Cyprus Gardens Otel’de basın toplantısı düzenleyerek etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Sadıkoğlu, etkinliklerin İskele Belediyesi Kültür Evi’nin açılışı ile başlayacağını belirterek, Kültür ve sanatla harmanlanmış etkinliklerin yarışmalarının da yapılacağını ifade etti.

Kültür sanat günleri iletişim sponsoru olan Telsim’in Genel Müdür yardımcısı Fevzi Tanpınar bölgedeki kültür sanat etkinliğinin önemli bir marka değeri kazandığını belirtti.

KIBATEK Vakfı Onursal Başkanı İsmail Bozkurt da festival kapsamında düzenlenecek Uluslararası şiir şöleni hakkında bilgi verdi.

Kültürlerin Kaynaşması etkinliğiyle 31 Mart Pazar günü sona erecek etkinliklerin tümü İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak.