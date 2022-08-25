Rodin eserleri, 5 Eylül Pazartesi’nden itibaren The Arkın Rodin Collection Gallery’de yeniden ziyarete açılacak

Rodin eserleri, 5 Eylül Pazartesi tarihinden itibaren Girne’de bulunan The Arkın Rodin Collection Gallery’de yeniden ziyarete açılacak.

The Arkın Rodin Collection Gallery’de tekrar ziyarete açılacak koleksiyonda, Rodin’in ‘Öpücük’, ‘Eve (Havva)’, ‘Düşen Adam’ ve ‘Bronz Çağı’ gibi dünyaca ünlü eserlerinin aralarında bulunduğu 27 orijinal parça yer alıyor.

Girne’de bulunan ve ‘Doğu Akdeniz’in en büyük Rodin Koleksiyonu’ olma özelliği taşıyan The Arkın Rodin Collection hafta içi ve hafta sonu 10.00 – 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.