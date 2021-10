Girne Amerikan Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Emekli Büyükelçi Hasibe Vehbi Şahoğlu'nun "Disappearances On Both Side Is a Grim Reality: Missing Persons of Cyprus Conflict" isimli kitabı Türkiye'de yayımlandı.Öte yandan, Hasibe Vehbi Şahoğlu’nun kaleme aldığı ve Kültür Dairesinin katkılarıyla basılan “Kod Adı Yavuz: Ergün Vehbi” kitabının tanıtımı ise dün çevirim içi olarak yapıldı.