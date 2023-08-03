Şampiyon Melekler anısına bestelenen “Sessiz Bir Şarkı” dinleyicileriyle buluşuyor

6 Şubat 2023 tarihinde Adıyaman’daki depremde hayatını kaybeden Şampiyon Melekler Takımı için Beste Sakallı’nın sözlerini yazıp, İpek İkinci ve Onur Arslan’ın Bestelediği “Sessiz Bir Şarkı” adlı parça Telsim-Vodafone Grup Şirketi sponsorluğunda tüm dijital platformlarda dinleyici ile buluşuyor.

Telsim’den verilen bilgiye göre, “Sessiz Bir Şarkı”nın bestecisi-proje sorumlusu Onur Arslan ve Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, işbirliği protokolü imzaladı.

Şarkı aynı zamanda Telsim arayanlar dinlesin servisinde de yer alacak ve dijital platformlardan ve arayanlar dinlesin servisinden gelecek gelirin tamamı Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacak.

-Arslan

“Sessiz Bir Şarkı”nın bestecisi-proje sorumlusu Onur Arslan , parçanın bestelenmesi sürecinde yapılan çalışmaları anlatarak, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Arslan, “kaybettiğimiz insanlarımız huzur içinde uyusun. İsias ortak davamız. Asla unutturmayacağız” dedi.

-Tanpınar:

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, da 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinin hem Türkiye’yi, hem de bizleri derinden üzdüğüne işaret ederek, “Gazimağusamıza düşen bu acıyı, ateşi hiçbir zaman unutmayacağız ve Şampiyon Meleklerimizi her zaman yaşatmaya devam edeceğiz. Telsim ailesi olarak, Şampiyon Melekler anısına yapılacak olan her türlü projeye gönülden destek vermeye hazırız. Bu özel ve anlamlı parçayı besteleyen, seslendiren ve emek veren herkese sonsuz teşekkür ediyoruz.’ dedi.

Şarkının bestelenmesine katkı koyan diğer sanatçılar da Şampiyon Meleklerin asla unutulmayacaklarını vurgulayarak, huzur içinde uyumalarını temenni ettiler.