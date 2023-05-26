Şampiyon Melekler şarkılarla anıldı

Antakya Medeniyetler Korosu’nun “Antakya Medeniyetler Korosu Şampiyon Melekler İçin Söylüyor” konserlerinin ikincisi Girne Amfi Tiyatro’da verildi.

Girne Belediyesinden yapılan açıklamada, Başbakanlık himayelerinde, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, Antik Mağusa Vakfı ve Akademi Sanat Derneği organizasyonunda ve Girne Belediyesi ile Gazimağusa Belediyesi (GMB) katkılarıyla düzenlenen konserin yoğun katılımla geride bırakıldığı belirtildi.

6 Şubat’ta Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybeden Şampiyon Melekleri anma ve yaşatma amacı ile gerçekleştirilen konser, duygu dolu anlara sahne oldu.

Şef Yılmaz Özfırat’ın yönetiminde sahne alan Antakya Medeniyetler Korosu, seslendirdikleri parçalarla yaklaşık bir buçuk saat sahnede kalırken, Gazimağusa ve Girne’de iki gün süreyle verilen konserlerin tüm geliri ise Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlandı.

Antakya Medeniyetler Korosu Şefi Yılmaz Özfırat müziğin en kötü günde dahi iyileştirici gücüne olan inancını sıklıkla dile getirdi.

6 Şubat sonrasında çıktıkları her konserde, "cinayete kurban giden Şampiyon Meleklerin adını yaşattıklarını ve yaşatacaklarını" dile getiren Özfırat, sorumlularının en ağır cezayı almaları adına bunu kendilerine görev edindiklerini vurguladı ve söz konusu davanın unutturulmayacağını ekledi.